Verso Lille-Milan: possibile chance per Hauge dal primo minuto

Verso Lille-Milan: Jens Petter Hauge potrebbe esordire dal primo minuto contro il team francese, visti i ko di Saelemaekers e Leao

Giovedì il Milan sfiderà il Lille nella prima gara di ritorno del girone H di Europa League. I rossoneri sono usciti sconfitti a San Siro dopo un clamoroso 0-3 per il team francese. Ora, senza Ibrahimovic, il Diavolo tenterà di strappare comunque punti preziosi chiave qualificazione.

Stefano Pioli, in assenza di Saelemaekers e Leao potrebbe schierare dal primo minuto Hauge, in gol due volte in questa stagione, lontano dalle mura amiche contro Celtic e Napoli. Una grande chance per dimostrare le proprie potenzialità.