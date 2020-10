Lockdown in Francia: non è a rischio Lille-Milan del 26 novembre

Lockdown in Francia a partire da domani: nessun rischio per la gara di Europa League in programma il 26 novembre tra Lille e Milan

Da domani in Francia scatterà il lockdown in seguito alla crescita esponenziale dei contagi da Coronavirus. Secondo quanto riportato da L’Equipe lo sport professionistico, a differenza della prima ondata, non si fermerà.

Continuerà dunque regolarmente la Ligue 1 così come gli impegni internazionali delle squadra transalpine come Lille-Milan, gara del girone H di Europa League, in programma il prossimo 26 novembre.