Liga, Tebas risponde al Psg: «I nostri controlli funzionano»

Con un tweet, il presidente della Liga Javier Tebas ha risposto alla lettera del Psg. Ecco le sue dichiarazioni

Javier Tebas non perde tempo e con un tweet risponde alla lettera del Psg, che aveva ribadito di rispettare i controlli UEFA, accusando la Liga di non fare altrettanto:

«Il nostro controllo economico funziona perfettamente. Invito la LFP e il PSG e visitarci per verificare come i rapporti di indebitamento dei nostri club siano i più sostenibili in Europa».