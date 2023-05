Licari: «Non è stata la stagione post-scudetto che il Milan si aspettava». Le parole del giornalista sulla stagione rossonera

Fabio Licari ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della stagione del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Una cosa è andare in Champions e considerare minimo cinquanta milioni in cassa prima di cominciare, un’altra entrare in un’Europa League che, se tutto va bene, regala ai vincitori una trentina di milioni o poco più. Se il bicchiere sarà mezzo vuoto o pieno lo scopriremo tra 180 minuti, ma il giudizio complessivo non cambia: non è stata la stagione post-scudetto che il Milan si aspettava. E ora bisogna correre ai ripari. Andando in Champions, sarebbe tutto più facile. Per non dare la sensazione che quello del 2022 sia stato un episodio — ma Pioli ha studiato per portare questa squadra non eccezionale al vertice — la società deve intervenire subito. Meglio spendere qualcosa in più oggi che perdere tanto domani. Le radici sono profonde: Maignan, Tonali, Leao, Bennacer, un Thiaw più esperto e un Theo meno stanco e più concentrato sul gioco sono la struttura sulla quale impostare il futuro»