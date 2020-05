Un ex rossonero ha voluto dire la sua in merito alla diatriba tra Maldini e Rangnick schierandosi verso la bandiera del Milan

Ecco le parole di Novellino a Radio Musica Television in merito alla diatriba tra Maldini e Rangnick.

«Sinceramente in questo momento non vedo alcun progetto. Mi pare di capire che la nuova società voglia cambiare molto, ma Maldini ha dignità e sa come comportarsi: bisogna mostrare rispetto nei suoi confronti e non pensare ad altri dirigenti»