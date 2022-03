L’ex Napoli snobba il Milan: «Scudetto? La squadra più dotata è l’Inter»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole dell’ex Napoli Andrea Carnevale, intervistato dal Corriere dello Sport, sulla lotta scudetto:

«Inter la più forte? Confermo che ha tutto per essere considerata la pretendente più dotata. Ma il Napoli ti prende lo stesso, ha una qualità impressionante in ogni zona del campo e soprattutto in attacco è in grado di rovinare chiunque. Da Insigne a Politano, da Osimhen a Mertens, da Petagna a Lozano, che rientrerà e finirà per essere un valore, c’è un ventaglio di opzioni da spassarsela. Ma poi ci puoi mettere anche Zielinski ed Elmas tra le linee…».