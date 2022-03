L'ex Milan Braglia: «L'Inter ha qualcosa in più, su Kessié fa bene il Milan e per lo scudetto...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Giorgio Braglia, ex calciatore del Milan, alla Gazzetta dello Sport, in vista del Derby di Coppa Italia di questa sera.

DERBY DI COPPA DEL ’77 – «L’Inter perde palla a centrocampo dopo un passaggio laterale sbagliato, io mi ritrovo una prateria davanti. Entro in area e calcio sul secondo palo, alla destra di Bordon. Fu una grande soddisfazione, c’era lo stadio pieno e quella Coppa riscattò una stagione deludente. Per il Milan, perché rischiammo di retrocedere, e per me: annata non facile. A novembre io e il club non trovammo l’accordo e andai via. Erano altri tempi…»

KESSIE’ – «Allora si trattava al ribasso, oggi le cifre sono fuori controllo. Mi spiace se andasse via, ma approvo la posizione del Milan: guai a farsi prendere per il collo»

MILAN – «Un po’ più coperto in mediana, mi auguro. La squadra gioca bene e ha fame di successo, ma vorrei vedere qualche volta un centrocampo a tre: il sistema di gioco utilizzato da Pioli espone un po’ troppo spesso il Milan alle ripartenze»

LEAO – «Leao mi piace, ha grandi potenzialità sia fisiche che tecniche. Non è abbastanza continuo: se riuscirà a migliorarsi sotto questo aspetto, potrà diventare un campione»

GIROUD – «Sa fare il suo mestiere in area. Se sta bene può decidere ancora»

PREVISIONE – «Difficile fare previsioni, è una partita che durerà 180 minuti. Penso che l’Inter abbia qualcosa in più, è più completa, più abituata a vincere. Se il Milan giocherà con più attenzione in mezzo, potrà spostare l’equilibrio dalla sua parte»

SCUDETTO – «Il Napoli ha meno pressioni, non sottovalutatelo. Non lo faccia nemmeno Pioli: anche un punto al Maradona va bene…»