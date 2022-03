Alberto Cavasin, ex allenatore tra le altre della Fiorentina, ha commentato la corsa scudetto



Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Alberto Cavasin ha parlato anche del campionato di Serie A:

«Per me è aperto fino alla fine tra Napoli e Milan. L’Inter è forse la più forte, ma vedo che può non vincerlo. In questo momento vedo Napoli e Milan avvantaggiate».