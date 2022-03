L’ex allenatore di Kessié annuncia: «Sarà un titolare del Barcellona»

Massimo Drago, ex allenatore di Kessié al Cesena, ha parlato del centrocampista ivoriano al media catalano, Sport

Massimo Drago, ex allenatore di Kessié al Cesena, ha parlato del centrocampista ivoriano al media catalano, Sport:

GLI INIZI – «Franck aveva appena 19 anni quando è venuto in prestito al mio Cesena, in serie B. E’ stato uno dei tanti talenti della Primavera dell’Atalanta, dove aveva sempre giocato da difensore centrale. Tuttavia, non mi ci è voluto molto per scoprire che aveva tutte le qualità per passare a centrocampo. Inizialmente Kessie era il nostro quinto difensore centrale, ma ci ha sorpreso tutti ed è diventato presto il leader del nostro centrocampo con 37 presenze e 4 gol. Gli mancava la concentrazione per essere un buon centrale, ma era molto difficile batterlo nei duelli individuali e, inoltre, aveva personalità, tempi di gioco, tecnica e giocate decisive»

RUOLO – «Può fare anche il regista, ma un è un centrocampista box-to-box, che può difendere e attaccare con gli stessi risultati per 90 minuti. Nonostante la sua grande struttura fisica, ha la capacità tecnica di liberarsi e giocare in pochi metri di spazio. È un vero jolly. Nel 4-3-3 di Xavi, lo vedo meglio accanto a Busquets o a un altro regista. Giocando in questa posizione, con il Barcellona Franck potrebbe segnare 8-9 gol a stagione»

BARCELLONA – «Penso che Franck abbia il livello, la qualità e l’esperienza per essere titolare al Barça, così come in tutti gli altri top club del mondo, E’ cresciuto molto in queste sette stagioni in Italia, ma avendo appena 25 anni è al contempo ancora giovane. Ha una personalità mostruosa e non è un caso che al Milan sia lui a tirare i rigori davanti a un certo Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri lo chiamano Il Presidente. Sarebbe un peccato se – come sembra – dovesse lasciare la serie A e il Milan a fine stagione, ma per il Barcellona ingaggiare Kessie a zero sarebbe un’operazione straordinaria. È già una certezza, anche se con Xavi potrebbe migliorare ancora di più. Aumenterebbe il livello della rosa del Barça».