Lewandowski Milan, tra ingaggio ed età: diminuisce l’entusiasmo. La notizia

Lewandowski Milan, Matteo Moretto ha fatto un po’ di chiarezza sulla questione relativa all’attaccante polacco classe ’87

Nonostante il fascino e l’indubbio valore tecnico di Robert Lewandowski, l’ipotesi di vedere il bomber polacco vestire la maglia del Milan si scontra con la rigorosa filosofia gestionale adottata dai rossoneri. Le voci che periodicamente accostano il fenomeno del Barcellona al Diavolo vengono ridimensionate da una chiara valutazione economica e strategica interna al club meneghino.

L’esperto di mercato Matteo Moretto, giornalista noto per i suoi aggiornamenti sul calciomercato internazionale, ha gettato acqua sul fuoco, sottolineando come l’affare non sia in linea con i parametri del club di Via Aldo Rossi.

Due Ostacoli Insuperabili: Ingaggio e Anagrafe

La dirigenza rossonera opera ormai da anni seguendo un modello di sostenibilità finanziaria e di valorizzazione di profili giovani o al culmine della carriera ma con ancora margini di rivendita. Lewandowski, pur essendo uno dei migliori centravanti al mondo – un finalizzatore letale e una macchina da gol – presenta due elementi che lo rendono non idoneo al progetto:

Ingaggio Faraonico: Il suo stipendio attuale al Barcellona è estremamente elevato e non rientra nel tetto salariale imposto dal Milan. Dal punto di vista dei costi, si tratterebbe di un’operazione insostenibile che andrebbe a sbilanciare l’intera struttura degli ingaggi. Fattore Età: Nonostante la sua integrità fisica, l’attaccante polacco ha superato la soglia considerata ottimale per gli investimenti a lungo termine del Diavolo. Il club predilige calciatori che possano garantire una futura plusvalenza, cosa difficile con un giocatore che si avvia verso la fase finale della sua carriera.

La Visione del Milan

Questo orientamento conferma che il Diavolo non intende deviare dalla sua linea guida, anche di fronte alla tentazione di ingaggiare un top player assoluto. La ricerca di un attaccante proseguirà dunque su profili più giovani e con stipendi più contenuti, in linea con il modello che ha portato i rossoneri a tornare competitivi ai massimi livelli.