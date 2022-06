Lewandowski: «Mi auguro che un giorno i tifosi del Bayern mi capiscano»

Le parole di Robert Lewandowski ai tifosi del Bayern Monaco: «Mi auguro che un giorno i tifosi del Bayern mi capiscano»

Intervistato dalla Bild, Robert Lewandowski ha spiegato i motivi della sua scelta di andare via dal Bayern in questa finestra di mercato. Le sue dichiarazioni.

«Mi auguro che un giorno i tifosi del Bayern mi capiscano. Ho ancora un anno di contratto, per questo ho chiesto al club di essere ceduto. Nella situazione attuale penso sia la soluzione migliore per fare in modo che loro possano ricevere un compenso per il mio trasferimento. Non voglio forzare nulla, non si tratta di questo, ma di trovare la miglior soluzione. Devo raffreddare le emozioni, voglio parlare con tranquillità e non attraverso i media».