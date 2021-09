Lewandowski: «Italiane in Champions? Sono squadre sempre pericolose»

Robert Lewandowski ha parlato in un’intervista anche delle squadre italiane in Champions League, ammettendo di conoscerle poco

Robert Lewandowski ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha anche parlato delle squadre italiane in Champions League. Ecco il suo pensiero su Juventus, Milan, Inter e Atalanta.

«Non conosco molto la situazione dei club italiani, so che hanno cambiato molto. Ho degli amici alla Juventus (Szczesny, ndr) ma so che gli italiani sono sempre pericolosi. E in Champions può succedere di tutto».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIONEWS24