Leris a Sky: «Giocheremo per la maglia, finiremo con dignità»

Mehdi Leris, attaccante della Sampdoria, ha parlato a Sky prima della partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni

PAROLE – Nelle ultime partite non ho potuto giocare causa infortunio ma oggi sono a posto. Ora ci tocca fare una buona partita e finire con dignità. Sappiamo la classifica, non abbiamo niente da giocarci, ma ognuno ha le sue motivazioni e giocheremo per la maglia. È sempre un gioco di squadra, ora tutti uniti e facciamo una bella partita per la squadra.