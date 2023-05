Leris a Dazn: «La classifica è fatta, ora giochiamo per i tifosi». Le parole del giocatore della Samp prima della sfida

Mehdi Leris ha parlato a Dazn prima di Milan Sampdoria:

DICHIARAZIONI – «I tifosi presenti a San Siro? Purtroppo la classifica è fatta, ora giochiamo per i tifosi, per il club e per noi».