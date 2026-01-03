Leoni e il sogno Premier: il retroscena sul mancato approdo ai rossoneri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato estivo ha vissuto momenti di estrema frenesia, con nomi emergenti pronti a fare il salto di qualità. Uno dei profili più discussi è stato senza dubbio quello di Giovanni Leoni, giovanissimo difensore centrale distintosi per personalità e senso della posizione durante i sei mesi al Parma. Nonostante il forte interesse dei top club italiani, il talento ha scelto il Liverpool, prima che un grave infortunio al legamento crociato ne frenasse l’ascesa.

Il rimpianto del Diavolo e le parole di Leoni

In un’intervista esclusiva rilasciata a SportWeek, la fonte che ha raccolto le confidenze del calciatore, Leoni ha chiarito i dubbi legati al suo trasferimento. In estate, il Milan, storico club meneghino attualmente impegnato in una profonda ricostruzione tecnica, sembrava essere sulle tracce del ragazzo. Tuttavia, il difensore ha smentito trattative avanzate: “Non c’è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano”, ha dichiarato, spegnendo le voci che lo accostavano alla maglia dei rossoneri.

La nuova era sotto la guida di Allegri e Tare

Proprio in casa rossonera, il clima è di grande fermento. La dirigenza ha deciso di affidare il nuovo ciclo a Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua capacità di scovare talenti internazionali. Il dirigente albanese avrebbe potuto essere l’uomo giusto per blindare profili come Leoni, ma la strategia del Diavolo è ora focalizzata sul ritorno alla vittoria immediata sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, nuovo allenatore del Milan e noto per il suo pragmatismo e la gestione d’eccellenza dei gruppi, attende rinforzi di spessore per riportare la squadra ai vertici.

La scelta del Liverpool e la riabilitazione

Nonostante l’amarezza per il ko fisico, Giovanni Leoni è convinto della sua scelta. I Reds lo stanno coccolando durante la lunga riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio. Il difensore ha sottolineato come la Premier League sia l’ambiente ideale per crescere, nonostante il fascino che una chiamata della società di Via Aldo Rossi avrebbe potuto esercitare. Mentre Allegri studia le contromisure tattiche per la difesa dei rossoneri, il giovane talento lavora per tornare in campo ad Anfield, consapevole che il futuro, nonostante l’infortunio, resta dalla sua parte.