Leonardo al veleno su Ibrahimovic: «Voleva tornare, ma il PSG è esistito prima e dopo di lui». Le dichiarazioni dell’ex dirigente rossonero

Storie tese tra Leonardo e Ibrahimovic. L’ex dirigente e tecnico del Milan, ora al PSG, ha parlato così dello svedese in un’intervista a L’Equipe.

IBRAHIMOVIC – «Non voglio nemmeno rispondere. Dov’è l’indisciplina? Penso che ci sia un motivo se, ogni volta che un giocatore lascia il PSG, non riesce a smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire. Zlatan ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando un’intervista in cui ringrazia il PSG per tutto quello che ha fatto per lui. Il PSG è esistito prima e dopo di lui. Ma dimmi, dov’è l’indisciplina?».