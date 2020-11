Leonardo vede Icardi ancora per lungo tempo al Psg: ecco le parole del ds brasiliano a RMC Sport

Intervistato da RMC Sport, Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain ha così parlato del futuro di Mauro Icardi:

«Abbiamo avuto l’opportunità di averlo in prestito. Poi tutti furono d’accordo. Poi siamo riusciti ad abbassare il prezzo. Dopo, se è infortunato o non è in buona forma, succede, ma forse tra 5 anni sarà importante per la società, e credo che lo fosse già la scorsa stagione».