Leonardo: il “Natale del Tradimento” in ottica Milan. Il retroscena di 15 anni fa

Leonardo, vigilia di Natale in salsa amarcord: 15 anni fa il doloroso passaggio all’Inter di Moratti dopo una vita in rossonero

Esattamente 15 anni fa, la Milano rossonera viveva una vigilia di Natale amara. Leonardo, bandiera del Milan per 13 anni tra campo e scrivania, passava all’Inter per sostituire Rafa Benitez. Una mossa che il popolo milanista non perdonò mai al brasiliano, ribattezzato “Giuda” per aver ceduto al corteggiamento di Massimo Moratti.

Mentre l’Inter sognava la rimonta, il campo ristabilì le gerarchie meneghine. Il 2 aprile 2011, il Milan di Massimiliano Allegri stese i nerazzurri per 3-0 nel derby scudetto: la doppietta di Alexandre Pato (ironia della sorte, scoperto proprio da Leo) e il rigore di Cassano misero fine alle ambizioni di Leonardo, lanciando il Diavolo verso il 18° scudetto.

Nonostante una media punti record (2,16) e una Coppa Italia vinta, l’avventura di Leo durò solo sei mesi prima della fuga al PSG, lasciando l’Inter in un caos tecnico culminato con il fallimento di Gasperini. Per i tifosi del Milan, quel derby resta la risposta più dolce a quello che fu vissuto come un tradimento imperdonabile.