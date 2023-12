Lentini ricorda il Milan: «Il primo scudetto fu bellissimo. Sull’incidente…». Le parole dell’ex calciatore

Gianluigi Lentini, ex calciatore con un passato in Serie A ha parlato a La Repubblica del suo rapporto con il mondo del calcio dopo il ritiro e dell’esperienza al Milan.

MILAN – «Esperienza deludente? Ma no, il primo scudetto fu bellissimo. Purtroppo, quella sera in macchina cambio tutto, però è già tanto non essere morto. Sono vivo, vegeto e lucido e mi basta così. Per cui, dico grazie alla sorte».