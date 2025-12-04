Lentini incorona Modric: «Recupera palloni come mai in carriera». I dati danno ragione al “Professore”

Lentini elogia il croato: non solo classe, ma una sorprendente quantità in fase di interdizione. E le statistiche confermano la visione di Allegri

Tra i tanti spunti offerti da Gianluigi Lentini nella sua chiacchierata con Carlo Pellegatti, uno in particolare fotografa perfettamente l’evoluzione del Milan 2025/26. L’ex numero 7 si è soffermato su Luka Modric, sottolineando un aspetto del suo gioco spesso oscurato dalla sua immensa qualità tecnica: «Modric non lo scopriamo adesso, recupera anche tanti palloni, cosa che non avevo mai notato nella sua carriera». Un’osservazione acuta che trova pieno riscontro nella realtà del campo.

Nel sistema disegnato da Massimiliano Allegri, il croato non si limita infatti a dirigere l’orchestra con il pallone tra i piedi, ma è diventato un perno fondamentale anche in fase di non possesso. Le statistiche stagionali confermano l’intuizione di Lentini: posizionato davanti alla difesa o come regista “totale”, Modric sta macinando numeri impressionanti per palloni intercettati e contrasti vinti, garantendo quell’equilibrio che il tecnico livornese pretende dai suoi leader.

A 40 anni, il “Professore” sta dimostrando che l’intelligenza calcistica permette di arrivare prima degli avversari anche senza la fisicità di un mediano puro. Un mix di classe e sacrificio che ha conquistato Lentini e che sta trascinando il Milan in vetta alla classifica.

L’INTERVISTA DI LENTINI

