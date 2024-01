Lenglet Milan, nuovi contatti tra le parti: ci sono due ostacoli! Le ultime sulla trattativa

Lenglet Milan, nuovi contatti tra le parti: ci sono due ostacoli! Le ultime novità sulla trattativa per il difensore francese

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un nuovo difensore e, dopo il muro alzato dal Torino che si è opposto con decisione alle richieste rossonere per Alessandro Buongiorno, il profilo ideale resta quello di Clement Lenglet. Il calciatore francese di proprietà del Barcellona vuole lasciare l’Aston Villa, dove si trova in prestito.

Come riferisce Calciomercato.com ci sono stati nuovi contatti tra le parti nelle ultime ore ma ci sono due grossi ostacoli da superare affinché la trattativa vada in porto: l’alto ingaggio che percepisce il difensore e la volontà di Emery che non intende privarsi di lui fino al termine della stagione.