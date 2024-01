Lenglet Milan: è il nome più caldo! Tutti i DETTAGLI sulla trattativa che porta al difensore francese

Oltre ad Adarabioyo, il calciomercato rossonero sta osservando altri difensori. Tra questi, come riportato da SkySport, quello di Lenglet rimane il più caldo. Non tanto per quanto riguarda la trattativa ma per l’interesse che il Milan ha mostrato per il difensore.

Quando i rossoneri hanno iniziato ad osservarlo, il giocatore dell’Aston Villa non aveva molto spazio mentre adesso sembra essere rientrato nei piani del club e aver trovato la titolarità. Per questo motivo la trattativa non sarà facile.