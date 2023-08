Lenglet Milan, rossoneri sempre più scatenati! Si tratta col Barcellona per l’arrivo a titolo definitivo del difensore

I rossoneri non sembrano volersi fermare sul mercato. Dopo aver messo a segno ben 8 colpi in entrata (l’ultimo Musah, che svolgerà oggi le visite mediche), il Milan cerca il suo nono acquisto.

E potrebbe trovarlo in Lenglet. La tournée americana ha evidenziato problemi in difesa ed ecco che il centrale del Barcellona potrebbe essere la soluzione. Si tratta coi blaugrana: servono 10 milioni per portarlo a Milano. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.