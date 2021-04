Lega Serie A, un dirigente rossonero potrebbe presentare le dimissioni

Un dirigente rossonero potrebbe rassegnare le proprie dimissioni da consigliere di Lega: le ultime

La bagarre seguente alla Super League, poi sospesa, potrebbe aprire nuovi scenari anche nelle dinamiche politico-sportive del Belpaese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, potrebbe rassegnare le proprie dimissioni come consigliere di Lega. Come scritto dalla rosea – tuttavia – non è detto che queste vengano accettato visto che il dirigente rossonero si era sempre mostrato fieramente promotore all’entrata dei fondi all’interno Serie A.