Ceferin: «Ora vi svelo un retroscena sulla Super League»

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, torna a parlare di Super League: ecco le sue dichiarazioni e alcuni retroscena

Aleksander Ceferin, ospite del media sloveno 24ur, ha parlato della Super League.

RETROSCENA SUPER LEAGUE – «Ero in Svizzera e stavo guidando. A un certo punto ho ricevuto una chiamata dall’ultimo dei 12 club fondatori. Mi hanno detto ‘Dobbiamo firmare entro domani mattina, altrimenti non ne faremo parte’. Ho risposto ‘Ok, da domani iniziamo una guerra. Se sarà così, domani sarai tra i miei nemici. Loro invece avrebbero voluto restare miei amici ma facendo parte della Superlega, così ho fatto capire che non poteva esistere una cosa simile. È una cosa interessante: si tratta di calcio europeo ma hanno pubblicato nel cuore della notte. Ovviamente per il mercato americano, è stato uno dei motivi che ha fatto arrabbiare alcuni tifosi».