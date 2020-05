Lega Serie A, convocata un’assemblea d’urgenza per il 13 maggio

La Lega Serie A ha convocato un’assemblea d’urgenza per il 13 maggio: la ripresa del campionato tema sul tavolo

La Lega di Serie A ha convocato in via d’urgenza un’assemblea per il 13 maggio in videoconferenza alle 12. La ripresa del campionato è un tema caldissimo e, dopo le recenti aperture dal governo, sembra ora un sentiero percorribile.

L’esempio della Germania potrebbe aver convinto definitivamente la Serie A a seguire le stesse orme. Nei prossimi giorni sono attesi importanti e decisivi sviluppi.