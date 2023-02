Lega Pro, Marani: «Bisogna ripartire da quello che c’è di buono»

Le parole del nuovo presidente della Lega Pro, Matteo Marani: «Bisogna ripartire da quello che c’è di buono e aggiungere esperienza e competenza»

Il nuovo presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha parlato del piano di riforme che intende atturare. Di seguito le sue parole al Corriere dell’Adriatico.

«Qualche ritocco. Bisogna ripartire dalle tante cose fatte bene e aggiungere esperienza e competenza. Se poi si parla di riforma questa è necessaria a trecentosessanta gradi per tutto il calcio italiano e non solo per la Lega Pro. Tanti paesi prima di noi hanno fatto questo percorso traendone beneficio».