News
Lecce Torino finisce 2 1, la classifica aggiornata: in attesa dell’Inter e del big match tra Roma e Napoli
Passa in archivio anche Lecce-Torino, match giocato alle 12:30 allo Stadio Via del Mare. Passa in archivio così più di metà giornata di campionato. Sfida terminata 2-1, in gol per i giallorossi Coulibaly e Banda, per i granata Adams. La squadra di Baroni ha sbagliato anche un calcio di rigore con Asllani al 91′.
Questa sera il culmine con Roma-Napoli, sfida nella zona Scudetto che riguarda anche il Milan di Massimiliano Allegri, che con il successo ottenuto contro la Lazio è momentaneamente al primo posto in classifica.
Passa in archivio anche Lecce Torino, la classifica aggiornata
MILAN – 28*
ROMA – 27
NAPOLI – 25
BOLOGNA – 24
INTER – 24
COMO – 24*
JUVENTUS – 23*
LAZIO – 18*
UDINESE – 18*
SASSUOLO- 17*
TORINO – 14*
CREMONESE – 14
ATALANTA – 13
LECCE – 13*
CAGLIARI – 11*
PARMA – 11*
GENOA – 11*
PISA – 10
VERONA – 6*
FIORENTINA – 6