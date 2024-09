Lecce Sassuolo 0-2: Grosso SFIDERA’ il Milan agli OTTAVI di Coppa Italia. Finisce ko il prossimo avversario dei rossoneri in Serie A

Il Lecce, prossimo avversario del Milan in Serie A, finisce ko nei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, perdendo in casa per 0-2. A decidere la partita sono stati i gol dell’ex Juve Muharemovic e di D’Andrea.

Sarà quindi la squadra allenata da Fabio Grosso ad affrontare proprio i rossoneri agli ottavi di finale della competizione.