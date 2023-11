Lecce Milan 2-2: non si ferma la crisi rossonera, rimonta giallorossa

Il Milan ospite del Lecce nella dodicesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo il successo sul Psg il Milan vuole tornare ad una vittoria anche in campionato. Rossoneri ospiti del Lecce. Follia al via del Mare con i rossoneri che chiudono in doppio vantaggio il primo tempo, rimonta giallorossa firmata da Sansone. Espulso Giroud e annullato dal Var il gol del 3-2 di Piccoli.

Lecce Milan 2-2: sintesi e moviola

1′ Inizia il primo tempo

2′ Ritmi subito alti al Via del Mare con i rossoneri che pressano alto e si affidano alla velocità di Leao

5′ Prova l’iniziativa il Lecce dopo una palla persa da Chukwueze con Banda che parte in contropiede, l’esterno giallorosso è contenuto dalla difesa

7′ Prova Lafia – giro palla del Lecce con il giocatore giallorosso che prova la conclusione dalla distanza, ampiamente fuori

9′ Problema muscolare per Leao, costretto ad uscire: entra Okafor

13′ Occasione Pobega – Okafor riceve e difende palla in area, offrendo di tacco al compagno che calcia di sinistro, attento Falcone

17′ Insiste il Milan, a caccia del gol

20′ Grande intensità da parte di entrambe le squadre aggressive in fase di non possesso

22′ Tiro Banda – recupero palla del Lecce con la palla che premia l’esterno che controlla e calcia dalla distanza, attento Maignan

23′ Occasione Chukwueze – Reijnders difende palla al limite dell’area giallorossa, non calcia ma offre di testa al compagno che prova a sorprendere Falcone senza successo

27′ GOL GIROUD – grande azione sulla sinistra con Okafor e Theo che duettano, il francese si inserisce in area con forza fisica e con un cross teso premia il compagno che da pochi passi ribadisce in rete

32′ Prova a reagire il Lecce, attenta la difesa del Milan

35′ GOL REIJNDERS – l’olandese si mette in proprio e punta la porta, sfrutta il movimento di Giroud, dribbla e solo davanti a Falcone lo batte per il raddoppio rossonero

38′ PALO DI REIJNDERS – sfonda di testa di Giroud che avvia il contropiede dell’olandese che calcia in diagonale ma il palo gli nega il gol

39′ Contropiede del Lecce con cross a tagliare tutta l’area di rigore rossonera che mette fuori gioco la difesa, arriva Banda in corsa che calcia a botta sicura ma Maignan gli nega il gol con un miracolo

44′ Tiro Reijnders – l’olandese ci prova direttamente da calcio di punizione, il tiro è impreciso

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

46′ Protesta il Lecce – contatto in area tra Reijnders e Drogu che cade, i giallorossi chiedono il rigore ma per Abisso non c’è nulla

47′ Tiro Cukwueze – il nigeriano riceve palla nei pressi dell’area giallorossa da posizione defilata, rientra e calcia, tiro debole

51′ Occasione Milan – grande combinazione tra Chukwueze e Reijnders che arriva sul fondo in area giallorossa, cross forte e teso che cross in area il flipper quasi carambola in porta

53′ Theo Hernandez in contropiede spreca un’occasione di 3 contro 1 perdendo l’occasione di servire i compagni in area

57′ Tiro Pobega – contropiede del Milan con la palla di Theo per Pobega che aspetta troppo per il passaggio a Chukwueze e poi decide di calciare, tiro smorzato. Blocca Falcone

62′ Occasione Okafor – riceve palla lo svizzero che va via alla marcatura con una grande giocata, punta l’area da posizione defilata e calcia, attento Falcone

66′ GOL SANSONE – sugli sviluppi di calcio d’angolo sfonda di testa di Blin che premia l’inserimento sul secondo palo del compagno neo entrato che con un tiro al volo batte Maignan

69′ GOL DEL LECCE – follia di Musah in uscita che perde palla con Theo Hernandez a terra, recupera palla il Lecce che fraseggia e serve la palla a Banda che in area di rigore batte Maignan

75′ Tutte e due le squadre a caccia del gol

76′ Tiro Sansone – direttamente su calcio di punizione ci prova l’attaccante del Lecce, tiro che da solo l’impressione del gol, Maignan in controllo

79′ Occasione Piccoli – contropiede del Lecce con l’attaccante che può servire almeno 3 compagni ma fa l’egoista e calcia dalla distanza, tiro alto

83′ Insiste il Lecce – i giallorossi a caccia del gol spinti dall’entusiasmo del pari

84′ PALO DI SANSONE – cross sul secondo pallo con l’attaccante che prende il tempo a Florenzi ma il palo gli nega il gol

88′ Ancora Sansone pericoloso – riceve palla al limite dell’area controlla e calcia, tiro alto

92′ Milan nervoso – espulso Giroud che esagera nelle proteste

94′ GOL PICCOLI – l’attaccante del Lecce da distanza siderale sorprende dalla distanza Maignan

94′ Annullato il gol di Piccoli – Abisso richiamato al Var, fallo dell’attaccante del Lecce su Thiaw

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan- PAGELLE

Reijnders

Lecce Milan 2-2: risultato e tabellino

Marcatori: 27′ Giroud; 35′ Reijnders; 66′ Sansone; 69′ Banda

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba (61′ Blin), Ramadani, Rafia (55’Gonzalez); Banda (86′ Venuti) , Krstovic (61′ Piccoli), Strefazza (61′ Sansone). A disp. Berisha, Barcolini, Burnerte, Dermaku, Gallo, Listowski, Oudin, Samooja, Sansone, Smajlovic, Touba, Venuti Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (46′ Musah), Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Pobega (71′ Florenzi), Krunic, Reijnders, Chukwueze (78′ Jovic), Giroud, Leao (9′ Okafor). A disp. Adli, Batesaghi,, Loftus Cheek, Mirante, Nava, Romero Allenatore: Pioli

Arbitro: Abisso

Ammoniti: 43′ Theo Hernandez; 44′ Ramadani; 61′ Strefezza; 80′ Musah; 80′ Calabria (dalla panchina); 89′ Florenzi; 91′ Gonzalez; 92′ Giroud

Espulsi: 92′ Giroud