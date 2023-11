Moviola Lecce Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Lecce Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Lecce, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Abisso, con la coppia Peretti-Mokhtar, suoi assistenti. Il quarto uomo sarà Rapuano, al VAR Guida con Nasca suo assistente. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. LECCE MILAN LIVE

1′ Inizia il match

43′ Ammonito Theo Hernandez – il terzino rossonero ferma in maniera irregolare la ripartenza del Lecce

44′ Ammonito Ramadani – il difensore del Lecce ferma in maniera regolare l’azione di Okafor nei pressi dell’area giallorossa

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

46′ Protesta il Lecce – contatto in area tra Reijnders e Drogu che cade, i giallorossi chiedono il rigore ma per Abisso non c’è nulla