Domani è il giorno di Lecce Milan: i rossoneri sono partiti in questi minuti da Malpensa in direzione Brindisi: due gli assenti

Lecce e Milan si sfideranno domani per il dodicesimo turno di campionato. La gara è in programma per le ore 15:00. Come riferisce Sky Sport, i rossoneri sono partiti pochi minuti fa da Malpensa per Brindisi.

Poi la squadra si trasferirà a Lecce. Out Pulisic e Kjaer, oltre agli altri infortunati.