Lecce Milan, rossoneri arrivati a Brindisi: ora in pullman verso Lecce

La prima parte del viaggio del Milan verso Lecce è terminata: i rossoneri sono atterrati a Brindisi ed adesso proseguiranno in pullman

Domani alle ore 15:00 avrà il via Lecce-Milan, match della dodicesima giornata di campionato. I rossoneri hanno cominciato il loro viaggio in trasferta. Dopo essere partiti non molto tempo fa da Malpensa, sono atterrati all’aeroporto di Brindisi.

Adesso comincia l’ultima parte del viaggio, stavolta in pullman, che li porterà a Lecce dove soggiorneranno in hotel.