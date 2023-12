Leao titolare in Newcastle Milan? Non ha i 90′: cosa ha deciso Pioli in vista della sfida in programma domani sera

Domani sera il Milan affronterà il Newcastle in una sfida decisiva per le sorti del suo cammino in Europa. I rossoneri potranno contare anche su Rafael Leao, che rientra finalmente tra i convocati.

Non solo: nonostante non abbia i 90 minuti nelle gambe, Pioli ha deciso di schierarlo titolare per provare a indirizzare subito a suo favore la sfida. A riportarlo è Tuttosport.