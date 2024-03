Leao show, la sua finta di corpo in Slavia Praga Milan conquista l’Europa – VIDEO. Il profilo social dell’EL lo celebra così

Rafael Leao continua a brillare. Momento di forma strepitoso per il numero 10 rossonero, che anche in Slavia Praga Milan si è messo in mostra, non solo per il bellissimo gol.

Il profilo X ufficiale dell’Europa League celebra così la finta di corpo del portoghese che prende alla sprovvista la difesa della squadra ceca e premia l’inserimento sulla sinistra di Theo Hernandez.