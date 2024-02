Leao rivela: «Quando arrivai al Milan Maldini ed Ibrahimovic mi aiutarono, in studio metto ciò che non do in campo»

L’attaccante e numero 10 del Milan, Rafael Leao, torna sul suo arrivo in rossonero da giovane e si sofferma sulla passione per la musica

L’ARRIVO AL MILAN – «Maldini e Ibrahimovic mi hanno aiutato tanto quando sono arrivato al Milan. Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, ma i miei esempi sono mia madre e mio padre».

LA MUSICA – «Quando vado in studio uso tutte le emozioni che non metto in campo. Fare musica mi serve per togliere lo stress. Ascolto rap e trap, ma ogni genere è interessante. Mi concentro soprattutto sui testi. Il bello di Milano è che qui sono riuscito a conoscere tante persone del mondo della musica come Capo Plaza, Sfera e Lazza. Sono stato spesso in studio con loro e abbiamo parlato della mia musica. Mi hanno dato molti consigli. Per quanto riguarda il mio libro, spero che le persone che lo leggeranno possano trovare un messaggio per non mollare e seguire i loro obiettivi».