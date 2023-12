Leao verso il ritorno tra i titolari! Le ultime di formazione verso Newcastle Milan

Le ultime di formazione in vista di Newcastle Milan di domani sera: nell’attacco dei rossoneri dovrebbe tornare Rafael Leao

In occasione di Newcastle Milan di domani sera tutti gli occhi sono su Rafael Leao, atteso al ritorno in campo dopo un periodo di stop dovuto all’infortunio. Queste le ultime di formazione secondo Sky Sport.

Il portoghese tornerà da titolare sulla fascia sinistra, con Giroud al centro e Pulisic che traslocherà nuovamente sulla destra. A centrocampo Reijnders e Musah, con Loftus Cheek pronto a sganciarsi sulla trequarti all’occorrenza. Scelte obbligate in difesa con Theo Hernandez nuovamente da difensore centrale al fianco di Tomori, con Calabria e Florenzi come terzini. In porta, naturalmente, Maignan.