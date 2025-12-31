Leao c’è, Pulisic no: Allegri costretto a rinunciarci ancora? C’è un paradosso nella stagione del Milan

Leao e Pulisic non giocheranno insieme ancora una volta? Non arrivano buone notizie in questo senso

Il countdown verso la sfida di venerdì 2 gennaio tra Cagliari e Milan entra nel vivo, ma le notizie che giungono dai campi di allenamento portano con sé l’ennesimo paradosso tattico per la stagione dei rossoneri. Mentre il centro sportivo di Milanello registra il pieno recupero di alcune pedine, resta un’incognita pesante che rischia di rovinare i piani offensivi del club lombardo.

Leao c’è, ma Pulisic frena ancora

La buona notizia per il Diavolo riguarda Rafael Leao. L’attaccante portoghese, l’uomo del destino capace di cambiare l’inerzia di un match con i suoi dribbling fulminanti e la sua velocità straripante, si è regolarmente allenato con il resto del gruppo. Il numero 10 sembra aver smaltito i recenti fastidi ed è pronto a guidare la squadra in terra sarda.

Al contrario, prosegue il calvario di Christian Pulisic. Il trequartista statunitense, soprannominato “Captain America” per la sua leadership tecnica e la capacità di essere letale sotto porta, ha svolto anche oggi un lavoro differenziato. Un fastidio muscolare lo tiene in forte dubbio per la trasferta di Cagliari, obbligando lo staff medico alla massima prudenza.

Il rebus di Allegri: una coppia mai vista

Questa situazione mette in seria difficoltà Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione dei campioni la sua filosofia vincente. L’allenatore toscano si trova di fronte a un dato statistico quasi incredibile: quella che sulla carta dovrebbe essere la coppia d’attacco titolare e più devastante del campionato, formata da Leao e Pulisic, è rimasta in campo contemporaneamente per soli 90 minuti in tutta la stagione.

La sfortuna e i problemi fisici hanno impedito alla compagine meneghina di schierare con continuità il proprio tandem d’oro. Senza la fantasia dello statunitense, Allegri potrebbe dover ridisegnare nuovamente il reparto avanzato, rinunciando alla qualità tecnica e alla visione di gioco che solo l’ex Chelsea sa garantire tra le linee.

Obiettivo Cagliari: vincere nonostante le assenze

In vista del match contro i rossoblù di Fabio Pisacane, il Milan non può permettersi passi falsi. La rincorsa allo Scudetto richiede continuità e, sebbene l’assenza di Pulisic pesi come un macigno, la profondità della rosa dovrà sopperire a questa mancanza. Allegri monitorerà le condizioni del fantasista americano fino all’ultimo minuto disponibile, ma la sensazione è che il “tandem dei sogni” dovrà attendere ancora prima di poter brillare sotto le luci di San Siro o negli stadi di tutta Italia.