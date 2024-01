Leao PSG, qualcosa si muove: ci sono aggiornamenti in vista dell’estate

Leao PSG, qualcosa inizia a muoversi: ci sono aggiornamenti sul numero 10 rossonero in vista della prossima estate

In vista della prossima estate il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino Rafael Leao per sostituire Kylian Mbappé, che con ogni probabilità saluterà la capitale francese per sbarcare al Real Madrid.

Il Milan è stato chiaro: Rafa non è in vendita, ma ha una clausola da 170 milioni che potrebbe rivoluzionare i piani sul mercato. I rossoneri devono quindi stare molto attenti e monitorare ogni sviluppo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.