Leao, prove da vice-Ibrahimovic: i suoi numeri da punta centrale

Nella gara di oggi contro il Genoa, Rafael Leao sarà chiamato a sostituire Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di prima punta

Il Milan si appoggia sulle spalle di Rafael Leao. Complice la squalifica di Zlatan Ibrahimovic, sarà il portoghese a dover prendere in mano l’attacco rossonero nel ruolo di prima punta. Una posizione non nuova per il classe ’99 nelle sue due stagioni rossonere ed in cui ha sempre trovato un buon feeling.

Più della metà delle sue reti con la maglia del Milan sono arrivate infatti partendo al centro dell’attacco (7 su 13 totali). Anche la media gol in questa stagione è decisamente migliore nel ruolo di attaccante, (1/251 minuti contro 1/546 partendo dall’esterno). Per il portoghese oggi un’altra occasione per rilanciarsi in questo finale di stagione.