Leao prima punta non funziona, i giornali lo bocciano: «Solo un paio di conclusioni insignificanti». Il VOTO del portoghese

Non è stato certamente un derby scoppiettante nemmeno per Rafael Leao. Pioli ha deciso di lanciarlo dal primo minuto nell’insolita posizione di attaccante centrale al posto di Giroud ma la mossa non ha pagato.

Schierato punta a sorpresa, spesso è avulso dal gioco e perde la sua efficacia sulla fascia – si legge sul Corriere dello Sport, che valuta da 5 la sua prova nella stracittadina – Un paio di conclusioni insignificanti prima di entrare nell’azione del 2-1 rossonero.