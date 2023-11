Leao suona la carica: «Ci vediamo a San Siro». Il messaggio ai tifosi

Leao suona la carica: «Ci vediamo a San Siro». Il suo messaggio ai tifosi in vista della sfida di domani sera

Non sarà della partita, ma non mancherà comunque il suo apporto ai propri compagni in una partita che può essere decisiva per il prosieguo della stagione del Milan.

Rafael Leao ha chiamato a raccolta i tifosi rossoneri in vista della sfida di domani contro la Fiorentina: «Domani ci vediamo a San Siro tutti insieme per tornare a vincere!» ha scritto il portoghese sui social.