Leao, RETROSCENA dopo Sassuolo Milan: ecco cosa è successo nello spogliatoio del Mapei nel post-partita di Serie A

Rafa Leao ha presentato il match di Europa League contro la Roma in conferenza stampa: il rossonero ha svelato un particolare retroscena accaduto dopo Sassuolo-Milan.

COME ARRIVA LA SQUADRA – «Tutti noi, anche io, non abbiamo fatto bene all’andata e abbiamo perso. Ma abbiamo ritrovato fiducia a Reggio Emilia, perché abbiamo dimostrato energia, non ci siamo arresi. Dopo il Sassuolo siamo stati tutti insieme nello spogliatoio, abbiamo parlato: sappiamo l’importanza di questa partita. Ora abbiamo due partite che sono molto importanti per questa stagione».

LE PAROLE DI LEAO IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI ROMA MILAN