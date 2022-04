Leao evaporato. I giornali: «Il Milan avrebbe bisogno di lui ma…». Si è spento il portoghese che gioca a corrente alternata

Non una prestazione memorabile quella di Rafael Leao in Torino-Milan. Per La Gazzetta dello Sport è addirittura il peggiore in campo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Da Rafa l’indiavolato che surfava sulle onde dei grandi al diavoletto senza graffi di Torino. Qualche spruzzata di magia, che evapora presto e non lascia il segno. Il Milan adesso ha bisogno di concretezza.

TUTTOSPORT 6 – Che dire… quando parte è una furia. Ma perché tutte quelle pause, perché non finisce mai una progressione in maniera pericolosa, perché non fa nemmeno un tiro in porta? Il Milan avrebbe bisogno dei suoi gol come il pane.

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – Soffre la marcatura per un tempo. Alla lunga riesce anche a venire fuori, ma gli manca sempre qualcosa al momento giusto.