Leao incontenibile, ma i giornali sottolineano: «C’è una cosa che ha dell’incredibile»

Leao incontenibile, ma i giornali oggi in edicola sottolineano altro: «C’è una cosa che ha dell’incredibile»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato così la prestazione offerta da Rafael Leao nel 3-2 maturato ieri sera a Frosinone e che ha permesso al Milan di portare a casa l’intera posta in palio.

Sembra una bici elettrica, per come accelera. Mette rapporti insostenibili per chiunque – si legge sulla rosea – È incredibile che non concretizzi con il gol tanta superiorità fisico-tecnica: voto 7.