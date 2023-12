Leao, cosa filtra in vista di Newcastle Milan: il motivo dell’esclusione dai convocati per domani

Novità sulle condizioni di Rafael Leao in vista di Newcastle Milan: ecco perché non è stato convocato da Pioli

Rafael Leao è il grande escluso dalla lista dei convocati del Milan per la gara di domani contro l’Atalanta. Arrivano però buone notizie sulle sue condizioni e sul suo rientro in campo, che potrebbe avvenire già per Newcastle Milan.

A riferirlo è Sky Sport, che spiega come dietro la scelta di Pioli di non convocarlo per il match di domani ci sia principalmente una motivazione precauzionale. Il portoghese anche oggi è allenato con buona intensità insieme alla squadra, ma si preferisce non rischiare nuove ricadute muscolari. All’attaccante serviranno ancora un altro paio di allenamenti e, contro il Newcastle, potrebbe addirittura partire tra i titolari.