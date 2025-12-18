Leao verso il forfait, brutte notizie a poche ore da Napoli Milan: gli aggiornamenti

Leao potrebbe restare fermo ai box per Napoli Milan, cosa filtra verso la semifinale della Supercoppa Italiana

In attesa di conferme ufficiali, arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao in vista di Napoli-Milan, match in programma questa sera all’Al-Awwal Park.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, il numero 10 rossonero non sarà a disposizione di mister Massimiliano Allegri, difficilmente potrà giocare anche per un solo spezzone di gara. In attacco partiranno Nkunku e Pulisic, come unica alternativa solamente Loftus-Cheek adattato.

Si attende comunque l’annuncio definitivo con le formazioni ufficiali e i convocati.