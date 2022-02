Leao MVP di gennaio: il ringraziamento ai tifosi – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafael Leao eletto MVP di gennaio. Il Milan ha poi pubblicato sul proprio profilo social il video ringraziamento ai tifosi

5 presenze totali per Rafa a gennaio, 305 minuti conditi da 3 gol, 2 assist, 12 occasioni create – nessun altro rossonero ne ha create di più nel periodo – e 14 tiri, 9 nello specchio di cui 7 in Serie A. Solo Abraham e Immobile (9 a testa) hanno effettuato più tiri in porta di Rafa a gennaio in campionato.

Nel mese appena concluso, insieme a Berardi e Milinković-Savić, Leão è uno dei tre giocatori con almeno 2 gol e almeno 2 assistall’attivo in Serie A. Insomma, numeri da MVP.

We Gooo 🏄🏾‍♂️ A thank you message from the @emirates MVP himself 🔝 Il ringraziamento di @RafaeLeao7, l’MVP di gennaio 🔝#SempreMilan pic.twitter.com/Ty0nbEi3d9 — AC Milan (@acmilan) February 2, 2022

Il Milan ha poi pubblicato sul proprio profilo social il video ringraziamento del portoghese ai tifosi