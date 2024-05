Leao via dal Milan? Ziliani sgancia la bomba: «Perché non è stato convocato in Australia? Potrebbe diventare il Tonali 2024». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Paolo Ziliani ha analizzato il futuro del rossonero Leao nel format del suo sito Palla avvelenata. In particolare si è soffermato sulla mancata convocazione in Australia per l’amichevole contro la Roma.

PAROLE – «Leao che non va in Australia, Lautaro che spara altissimo e De Laurentiis che flirta con Conte: cosa si nasconde dietro? Il classico caso di tre “non notizie” che potrebbero tramutarsi in bombe. Cominciando dal portoghese che potrebbe diventare il Tonali 2024 del Milan e proseguendo col complicato accordo Martinez-Inter. Leao che non va in Australia per l’amichevole con la Roma in memoria di Di Bartolomei, Marotta che parla di “rallentamenti” sul rinnovo di contratto di Lautaro e De Laurentiis che a proposito della trattativa con Antonio Conte dice che “alla fine non vincerà il tifo ma l’equità di ragionamento” sono le tre notizie, o possibili notizie, delle ultime 24 ore».