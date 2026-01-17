Leao alti e bassi, ma in Serie A nessuno incide come lui: il numero 10 porta punti al suo Milan, il dato è impressionante

Leao in una stagione di alti e bassi dal punto di vista della prestazione, non è di certo scostante in zona gol

L’evoluzione tattica di un talento può cambiare il destino di un’intera stagione. È quello che sta accadendo a Rafael Leão, il fuoriclasse portoghese classe ’99 noto per la sua velocità fulminea e il dribbling ubriacante, che sotto la guida di Massimiliano Allegri sta vivendo una trasformazione profonda. Il tecnico livornese, allenatore pragmatico e plurititolato noto per la sua capacità di adattare i campioni a nuove esigenze tattiche, ha deciso di allontanare il numero 10 dalla linea laterale.

Una nuova collocazione tattica

In questa annata, il portoghese viene impiegato con crescente frequenza come prima punta centrale piuttosto che nel suo habitat naturale di ala sinistra. Questa scelta ha privato il Diavolo di alcune progressioni palla al piede sulla fascia, ma ha regalato alla compagine meneghina un riferimento offensivo più imprevedibile e presente all’interno dell’area di rigore. Sebbene la continuità nell’arco dei novanta minuti rimanga il suo tallone d’Achille, la sua incisività negli ultimi sedici metri è diventata chirurgica.

Numeri da leader: l’uomo dei punti pesanti

Nonostante qualche critica per una presenza a intermittenza nel gioco, i dati confermano la centralità dell’attaccante lusitano nel progetto dei rossoneri. Il suo bottino parla chiaro: 7 gol e 2 assist che pesano come macigni. La statistica più impressionante riguarda però l’impatto reale sulla classifica: nelle nove occasioni in cui Leão ha partecipato attivamente a una rete, ha permesso alla squadra di incassare ben 15 punti. L’ultima giocata contro il Como, assist perfetto per Adrien Rabiot e gol del sorpasso.

Nessun altro giocatore in Serie A vanta un rapporto così determinante tra bonus realizzati e punti guadagnati. Il numero 10 del Milan si è trasformato nell’uomo della provvidenza, capace di risolvere sfide bloccate con un guizzo improvviso o un assist visionario.

Conclusione

Il percorso di maturazione di Rafael Leão sotto l’egida di Allegri segna un punto di svolta per la sua carriera. Se riuscirà a limare le pause mentali, il nuovo ruolo da “centravanti moderno” potrebbe consacrarlo definitivamente tra i top player mondiali, rendendo il club di Via Aldo Rossi una pretendente sempre più seria per i vertici del campionato.

